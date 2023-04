Guidé(e) par notre auteure experte de l'Italie, Lucie Tournebize, partez à la découverte des plus beaux lieux de la Sardaigne en prenant le temps d'explorer des zones moins connues de l'île, en séjournant dans des adresses authentiques et en testant de nouvelles activités, en lien avec la région et ses habitants. Dans ce guide, vous trouverez : - Les meilleur de la Sardaigne gourmande : épiceries fines, glaciers, trattorias perdues dans le maquis... vous ne quitterez pas l'île sans être devenu expert en spécialités locales ! - Des activités hors des sentiers battus : vous êtes-vous déjà imaginé participer à la transhumance d'un troupeau ? - Et bien sûr, des plages, des auberges de charmes et autres adresses coups de coeur de l'auteure, pour rendre votre voyage inoubliable...