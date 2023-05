Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui, à 48 ans. Au fil des années, je me suis construit presque sans m'en rendre compte une "méthode' pour être en forme. Elle n'a rien de scientifique - même si elle s'appuie sur de nombreux conseils de spécialistes -, mais comme elle donne, je trouve, de bons résultats, j'ai eu envie de vous en faire profiter ! Alimentation, sommeil, sport, beauté, sexe... A travers ce livre, je souhaite vous donner des outils et des conseils pour mettre en place votre propre "programme' sans objectifs impossibles à atteindre ni culpabilité. Rappelez-vous simplement qu' être vous, c'est déjà merveilleux et que si, en plus, vous êtes "en forme', rien ni personne ne pourra vous résister. "