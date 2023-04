Le livre de Boba Fett. Star Wars

Après avoir échappé à un terrible destin dans la fosse du sarlacc, l'ancien chasseur de primes Boba Fett est recueilli par une tribu de Tuskens sur Tatooine. Lorsque la tribu est massacrée, Boba cherche à se venger et s'installe dans l'ancien palais de Jabba le Hutt avec son nouveau bras droit, la mercenaire Fennec Shand. Mais la lutte pour le pouvoir est féroce sur Tatooine. Boba aura besoin de l'aide de nouveaux et d'anciens alliés pour sécuriser sa position et venger sa tribu... à ses risques et périls !