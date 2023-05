Les cent premiers jours d'Hitler. Janvier-mars 1933

EN A PEINE 100 JOURS, HITLER TRANSFORME UNE DEMOCRATIE EN TYRANNIE ; LES NAZIS INSTALLENT UN REICH PRET A FAIRE SOMBRER L'EUROPE DANS LA GUERRE. La nomination de Hitler au poste de chancelier, le 30 janvier 1933, n'avait rien d'inévitable et ne permettait pas de prédire l'avenir del'Allemagne. Pourtant, entre ce qui se joue à la chancellerie du Reich, en janvier 1933, et la construction du premier camp de concentration à Dachau, en mars de la même année, la route est aussi directe que brève. En 100 jours, les nazis ont confié les pleins pouvoirs à leur Führer, installé un commissaire du Reich dans chaque Land, démantelé les syndicats, repris en main de nombreuses institutions de la vie civile et promulgué des lois faisant des Juifs allemands des citoyens de deuxième classe. Ils ont également détruit toute forme d'opposition politique. Au 101e jour, des corporations d'étudiants brûlent des ouvrages considérés antipatriotiques. Peter Fritzsche, historien américain spécialiste de l'Allemagne, montre que la plupart des réfractaires se sont ralliés à Hitler quand il est devenu chancelier. En quelques semaines, "tout se réduit à une unique alternative : nazis contre non-nazis. Et les nazis semblent avoir solidement établi les fondations d'une nouvelle et fervente communauté nationale, le Troisième Reich" . La rapidité et la radicalité des changements émergent de manière frappante, posant en filigrane la question des menaces qui pèsent sur les pays démocratiques.