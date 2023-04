Les fantômes de Gaunt Tome 7 : La victoire. Deuxième partie

Plusieurs décennies de conflits sauvages dans les mondes Sabbat ont mené la croisade à un moment crucial. Les armées du maître de guerre Macaroth ont combattu l'Archiennemi jusqu'à atteindre une impasse sanglante. Sur le monde forge d'Urdesh, l'issue d'une campagne vitale va déterminer le dénouement de la guerre. Le colonel-commissaire Gaunt et le Premier de Tanith - héros de la croisade - font partie des défenseurs, mais l'équilibre entre les forces en présence semble compromis... En choisissant de commander cette campagne personnellement, Macaroth a-t-il commis l'erreur fatale de se placer en danger de mort ? Son plan magistral pour diviser et vaincre les troupes de l'Anarque se soldera-t-il par un terrifiant désastre ? Une chose est certaine : plus que tout autre auparavant, ce conflit marque un point critique dans la croisade... et les actions de Gaunt et de ses fantômes joueront un rôle définitif dans la victoire ou la défaite de l'Imperium.