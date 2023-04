Hachi & Maruru, chats des rues Tome 1

L'histoire attendrissante de deux chats errants et solidaires dans la difficulté. Maruru, un chat domestique, s'est mis dans une bien mauvaise situation : parti, un soir, à la poursuite d'un oiseau, il a fini par ne plus retrouver le chemin de sa maison... Et le monde qui l'attendait dehors était bien plus terrifiant qu'il ne le pensait ! Heureusement qu'il y a fait la rencontre de Hachi, un vrai chat des rues aguerri ! Ce dernier sait tout ce qu'il faut savoir pour survivre au quotidien de chat errant. Ensemble, ils se porteront secours et seront toujours prêts à se donner un coup de patte en cas de coup dur. C'est ainsi que commencent leur touchante histoire... et celle de tous leurs chamarades à la rue !