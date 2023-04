Le Choeur des dragons Tome 5 : La discorde des dieux

La fin des temps est arrivée. Relos Var est sur le point d'atteindre son objectif : soumettre l'univers tout entier à sa domination. Il est persuadé que le seul être capable de l'en empêcher est le démon Xaltorath. Tandis qu'ils préparent leur face-à-face, personne ne prête attention au troisième joueur sur l'échiquier : Kihrin. Kihrin qui subit encore les conséquences du rituel qui l'a corrompu, ainsi que les dragons. Pire, le corps qu'il occupe à présent est l'incarnation vivante d'une étoile... une forme qui se révèle de plus en plus instable. S'il veut éviter la perte de ceux qu'il aime, le temps commence donc à lui manquer. Après tout, il arrive que les étoiles s'éteignent... mais aussi qu'elles explosent. " On ne peut qu'être impressionné par l'ambition de cette oeuvre. Un récit haut en couleur où se croisent voleurs, magiciens, rois et assassins, et où l'on prend plaisir à se plonger. " The New York Times " L'univers fabuleux de Jenn Lyons continue de s'étendre... Un roman maîtrisé, plein de magie et de surprises. " Library Journal