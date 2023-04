Librement adapté du roman d'Edouard PHILIPPE et Gilles BOYER, Editions JC Lattès Après la victoire de son "patron" à la primaire, le premier conseiller s'engage avec ferveur dans la campagne présidentielle. Ayant sacrifié sa vie pour ce moment et ce combat, il croyait tout connaître de son rôle, jusqu'aux compromis et aux renoncements. Mais rien ne pouvait le préparer à ces mois de campagne, aux trahisons dont seuls sont capables ceux qui convoitent à tout prix le pouvoir. Lorsqu'il doit faire face aux soupçons de fraude qui entachent la victoire de son patron à la primaire, il en vient à questionner pour la première fois l'honnêteté de son candidat et par là même le sens de cette vie militante. Le portrait saisissant, et d'une terrible humanité, de tous ceux qui se consacrent à la vie politique et en maîtrisent les arcanes, à travers l'intimité d'un homme, héros solitaire, souvent dans l'ombre, toujours oublié : le premier des conseillers.