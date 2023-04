And yet, you are so sweet Tome 2

Peu à peu, Maaya se laisse prendre au jeu de Chigira consistant à faire semblant d'être éprise de lui pour surmonter son chagrin d'amour ; du moins, à condition de ne pas tomber amoureuse ! Mais comment faire alors que le garçon est si doux et attentionné envers elle ? Maaya a tôt fait de craquer. Or, l'avouer reviendrait à mettre un terme au jeu et à leur relation privilégiée... En proie au doute, Maaya va devoir prendre une décision radicale.