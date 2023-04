Un prof ne devrait pas dire ça... Choses vues et choses tues dans l'Education nationale

Ce livre est d'abord un témoignage, une succession de scènes vraies, vécues par l'auteur. Il ne reprend pas les analyses sur la chute du niveau scolaire, mais choisit d'illustrer, à travers des anecdotes vivantes ce qui mine au quotidien le travail des enseignants et notre système scolaire. Eva Vaguerlant évoque de façon concrète les raisons du mal-être des professeurs, par-delà la question de la rémunération : l'absence de discipline et de sanctions, le mépris de la part des directions et des personnels en milieu scolaire, la pression des parents d'élèves. Elle montre aussi de quelle manière, par idéologie, les professeurs eux-mêmes ont depuis des années oeuvré à leur propre déclassement et sont désormais incapables de réclamer les solutions aux difficultés dont ils se plaignent pourtant chaque jour. Ici pas de ton professoral, les anecdotes qui constituent l'essentiel de ce livre sont narrées de manière presque orale et avec humour, comme lorsque l'auteur les raconte à ses proches, provoquant l'ébahissement chez ses interlocuteurs même les plus avertis.