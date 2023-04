Fées des sixties : L'Ange de Manchester

Attirée par les lumières des sixties, la fée Anann quitte sa forêt pour poursuivre son rêve de devenir chanteuse. Derrière l'apparat de la ville, elle va découvrir la brutalité et la dangerosité du monde des humains. Heureusement, elle rencontre Stella, une humaine qui la prend sous son aile et dont elle va rapidement tomber amoureuse. Quand Stella disparaît dans d'étranges conditions, Anann se lance à sa recherche et se confronte aux aspects les plus sombres de la société humaine.