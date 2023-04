L'école des bois : Melchior le farceur

A l'Ecole des bois, il y a un maître et une maîtresse, mais pas de murs, ni de bureaux ou de tableau. Juste la forêt... et des élèves très curieux ! Melchior passe son temps à faire des farces... et elles ne sont pas au goût de tout le monde. Alors, quand les noisettes et les glands de chêne récoltés par la classe disparaissent, les autres enfants l'accusent. Melchior doit mener l'enquête pour retrouver le vrai coupable.