Terrifiante berceuse

Jillian Marsh est une survivante. Après une enfance éprouvante sous la coupe d'une mère toxique, après une addiction à l'alcool difficile à surmonter, Jillian a enfin réussi à mettre de l'ordre dans son existence. Son métier d'obstétricienne la passionne, et elle a trouvé la stabilité auprès de sa femme Rochelle. Mais tout menace de s'effondrer lorsque Rochelle la quitte alors que Jillian est sur le point d'accoucher. Dans la maison où elle vit désormais seule, des phénomènes inexpliqués se produisent : une berceuse terrifiante se déclenche dans la nursery, une bougie s'allume toute seule, la veilleuse de la chaudière s'éteint inexplicablement... Perdrait-elle la tête ? Sans compter que son groupe de femmes enceintes devient un lieu de tensions... Jillian finit pas se demander si Rochelle ne cherche pas à la manipuler pour obtenir la garde de leur future petite fille, et si elle peut vraiment faire confiance aux amies censées la soutenir... Traduit de l'anglais (US) par Hélène Amalric.