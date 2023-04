Le monde du silence gueule !

Ils en ont marre de se taire... Les habitants des mers se rebellent contre l'exploitation des océans par l'homme ! Du phytoplancton, à la majestueuse baleine, ils expliquent le fonctionnement des Océans : la photosynthèse, l'importance du corail, la symbiose, l'histoire des océans ... et aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les hommes, les risques de la pollution et de la pêche intensive, avec une bonne dose d'humour et de tendresse. Nous pouvons encore sauver l'écosystème marin et ceux qui le peuplent !