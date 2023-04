Premier rendez-vous présente un large panel de rencontres possibles avec des motivations plus ou moins avouables et met en scène tout type de couple potentiel, hétéro, homo, offrant ainsi un panorama assez exhaustif de la société actuelle et de ses moeurs. On ne sait jamais à l'avance si, à l'issue d'un premier rendez-vous, l'amour triomphera. Mais ici, au moins, l'humour triomphera.