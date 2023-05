Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la dette... A commencer par la manière de l'effacer proprement

" Après nous, le déluge " semble être la devise de nombreux décideurs publics et privés depuis quelques décennies. Partout une spirale d'endettement a été enclenchée, qui s'est encore accélérée à la suite de la crise déflationniste de 2008 et de la crise pandémique de 2020. Et si nous tentions de trouver le frein et de stopper ce train ? Certains avancent qu'il faudra faire un jour un grand feu de joie de toutes ces dettes, mais le défaut ne serait ni très juste pour les créanciers ni efficient pour l'ensemble de la société. D'autres, sans le dire, misent sur un statu quo qui devient de plus en plus intenable avec le développement de l'inflation et l'augmentation des taux. Alors, que faire ? Mathieu Mucherie explore dans ce livre une piste audacieuse : puisqu'une partie de ces dettes sont déjà logées dans le bilan de la banque centrale européenne, à l'abri des regards, achetées en masse et congelées pour longtemps par un acteur qui n'a pas de comptes à rendre au sens de la comptabilité ordinaire, pourquoi ne pas les y annuler ? Il montre étape par étape que c'est possible, légal, et peut-être salutaire - avec les contreparties qu'il faudra bien poser afin que cette entreprise ne soit pas renouvelée à chaque génération. Un livre qui incite à regarder en face l'iceberg vers lequel foncent nos économies.