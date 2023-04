Cabanes et abris. Imaginer, créer, fabriquer, construire

Bâtir une hutte dans la forêt ou une cabane dans un arbre, construire un abri sur l'eau ou un igloo dans la neige, quel enfant n'en a jamais rêvé ? Ce "Carnet de nature" lui propose des modèles de vraies cabanes, des très faciles à réaliser tout seul ou des plus compliquées à construire à plusieurs, et peut-être avec l'aide d'un adulte. Carnet de terrain / Carnet pratique Comment concevoir une cabane ? Comment choisir le bon emplacement ? Comment sélectionner les matériaux à utiliser ? Comment manier les outils ? Ce livre à glisser dans son sac ou dans sa poche répond à toutes ces questions. Chaque double page présente une ou plusieurs cabanes, avec une grande illustration principale, qui permet de visualiser la cabane, et des images secondaires, souvent techniques, pour expliciter les points délicats ou faire un focus sur un détail. Pour faciliter le suivi des différentes étapes, elles sont numérotées quand nécessaire. Des informations complémentaires viennent en encadré (amarrer un mât, réaliser des bottes de végétaux, couvrir ta cabane de différentes manières, apprendre à faire des noeuds...) et rappellent les consignes de prudence à observer. La structure de la maquette permet de s'y retrouver immédiatement et de comprendre en un regard comment on va s'y prendre. Les explications sont claires et concises : simples d'accès et faciles à mémoriser. Ce carnet est le guide idéal pour construire sans difficulté des cabanes en pleine nature. Peu de concurrence et un prix super concurrentiel Les cabanes font rêver tous les enfants, pourtant les guides qui permettent d'en construire sont peu nombreux. Celui-ci fait la différence, non seulement par la clarté de ses explications et de la maquette, mais aussi - et ce sera apprécié - par son format de poche et son faible prix (moitié moins cher que les concurrents ! ).