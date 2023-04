"Bzzz bzzz ! Quel brouhaha dans la ruche ! Les abeilles se pressent autour de nous. Voilà, ça y est, nous sortons de nos oeufs. Coucou, c'est nous, les bébés abeilles ! " Ce documentaire animalier à toucher, destiné aux tout-petits dès 1 an, invite l'enfant à découvrir l'abeille, de sa naissance à ses premiers pas dans la vie adulte. Des matières à toucher pour appréhender le monde "Mes animaux à toucher" est une collection de documentaires animaliers à lire du bout des doigts. A chaque page, se trouve une matière à toucher qui illustre l'information donnée. Ainsi, l'enfant aura l'occasion de toucher les ailes de l'abeille, son thorax poilu, son cocon de soie, etc. Une approche sensorimotrice qui permet de conjuguer développement du sens du toucher, découvertes tactiles grâce à la pluralité des matières et plaisir de lecture. Un moment de lecture à partager Tous les spécialistes de la petite enfance sont unanimes : lire des livres aux bébés les éveille et les aide à s'épanouir. L'un des partis pris de la collection est de présenter l'information documentaire sous la forme d'un récit, tendre et rythmé, rédigé à la première personne. Cette tonalité affective, source d'amusement et de plaisir, renforce la complicité entre l'adulte et l'enfant.