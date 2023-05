Programmez avec le langage C++. Toute la puissance du langage C++ expliquée aux débutants

Qu'allez-vous apprendre ? Vous aimeriez apprendre à programmer en C++ et vous cherchez un cours accessible aux débutants ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Conçu pour les débutants, il vous permettra de découvrir pas à pas le langage C++, la programmation orientée objet, le développement de fenêtres avec Qt et bien d'autres choses ! Qu'est-ce que la programmation ? Quel langage choisir ? Qu'est-ce qui distingue le C++ des autres langages ? Installation d'un environnement de développement et compilation de vos premiers programmes Manipulation des variables, des fonctions, des pointeurs, des références... Découverte de la programmation orientée objet : les classes, l'héritage, le polymorphisme... Construction de vos interfaces graphiques (fenêtres) avec la bibliothèque Qt Création de votre propre navigateur web au cours d'un des TP de cet ouvrage ! Encore plus loin avec la STL, les exceptions, les templates...