Jeux de piste et chasses au trésor

Un livre d'activités beau comme un album, pour apprendre à organiser et à préparer des jeux de piste et des chasses au trésor, de quoi s'amuser en pleine nature, avec ses amis, des heures durant. Avec de grandes illustrations légendées pour aider à la compréhension, et des dessins techniques qui rendent les explications encore plus simples. Les fondamentaux de ces grands jeux Savoir jouer ensemble avec respect, maîtriser la lecture des cartes, l'utilisation de la boussole et être capable de s'orienter, de déchiffrer les balises sur le terrain. Les moyens pour établir une piste ou jalonner les étapes d'une chasse au trésor ne manquent pas : messages codés, balisage, parcours sur une carte, devinettes... Il s'agit d'apprendre à les utiliser et à les décrypter. Choisir son terrain, sa thématique et exploiter au mieux les éléments de l'environnement dont on dispose. Il va falloir observer, réfléchir, organiser, mais le tout pour bien s'amuser ! Sur la piste de l'autonomie Au travers du large éventail des jeux proposés, les enfants vont apprendre à se débrouiller entre eux pour préparer minutieusement leurs jeux, en acquérant le sens de l'organisation et l'esprit d'équipe. Ils vont également développer leur créativité en s'appropriant les jeux, en s'adaptant au terrain, en inventant des parcours, des messages, des devinettes, des codes... L'apprentissage par le jeu, rien de tel pour progresser sans peine !