Guide de conversation Allemand. 12e édition

Un guide au format de poche très pratique et parfaitement adapté au voyage, pour vivre l'aventure en V. O. ! Une maquette colorée et animée par de nombreux pictos qui permet d'aller à l'essentiel et de se repérer facilement. Les phrases-clés mises en avant. Des versions brèves de certaines phrases pour faciliter la mémorisation. Les mots et expressions pour décoder les panneaux et documents officiels. Les annonces que vous pourriez entendre dans un espace public (gare, métro, centre commercial...). Des pages types pour donner à voir en un coup d'oeil toute l'info nécessaire pour faire un achat, réserver un billet, manger au restaurant. Des croquis qui regroupent tous les mots sur une voiture, une chambre, une table, le corps humain. Et toujours des focus sur la culture du pays, un dictionnaire bilingue très complet ainsi qu'un lexique culinaire pour décoder n'importe quel menu ou faire ses achats sur les marchés.