Histoire de Madame de la Pommeraye

Le récit de la vengeance de Mme de la Pommeraye, suivi d'une étude du film Mademoiselle de Joncquières et d'un parcours littéraire "Héroïnes puissantes " . Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. Le récit Trahie par l'homme qu'elle aime, Mme de la Pommeraye a mis au point une terrible vengeance. C'est ce que raconte ce récit extrait de Jacques le Fataliste, qui, dès l'époque de Diderot, en constitue un épisode à part entière. Le lecteur y découvre une héroïne fière et déterminée, qui refuse de se soumettre au bon vouloir des hommes, au risque de malmener d'autres femmes. Le parcours " Héroïnes puissantes" En complément de ce récit, un groupement problématisé de 10 extraits de romans (de Madeleine de Scudéry à Marie NDiaye), qui permet de confronter Mme de la Pommeraye à d'autres héroïnes puissantes et d'analyser leur capacité à surmonter les épreuves, à se battre contre l'oppression ou à construire un monde nouveau. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre du nouveau bac : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, des clés pour lire et expliquer des extraits emblématiques - dans le dossier qui suit le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - une étude de l'adaptation cinématographique Mademoiselle de Joncquières (E. Mouret, 2018) - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac - des fiches de méthode - des prolongements artistiques et culturels sur le thème " Images d'héroïnes puissantes : en peinture et au cinéma" Le guide pédagogique en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.