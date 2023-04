Mystères et sortilèges Tome 5 : A vos pinceaux !

Les élèves ont sorti leurs pinceaux pour peindre la maison de leur rêve. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Abi décide de donner une petite touche de magie à son tableau. Abi-cadabri ! L'école est transformée... en manoir hanté ! "Mystère et Sortilèges" , la nouvelle série BD qui raconte les aventures d'Abi, une petite sorcière pleine d'imagination mais très maladroite. Chaque histoire plonge le lecteur dans un univers détonnant où cohabite humains et créatures magiques. Les lecteurs croiseront la route de vampires, de loups-garous, de fées et d'autres spécimens incroyables ! Les thèmes qui traversent la série s'inspire du quotidien scolaire des enfants : rentrée des classes, amitié, rivalité, confiance en soi, etc. Une BD spécialement conçue pour lecteurs-débutants : - 48 pages faciles à lire grâce à une mise en page adaptée et des indications spatio-temporelles qui rythme l'histoire ; - Les illustrations pleines de peps de Zoé Plane, jeune illustratrice talentueuse ; - Les bonus et les jeux pédagogiques à la fin du livre ; - Les personnages à découper et à collectionner dans chaque tome.