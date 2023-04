Furioso Tome 2 : L'Outre-Monde

La fin d'une aventure épique mêlant féerie, passion amoureuse, et rêves de conquête... L'empereur Agramant s'apprête à attaquer la cité d'Ys avec l'appui de la maléfique Morgane qui a juré la perte du roi Kaarl et de son royaume. La même magicienne qui a détourné Roland, le neveu du roi, de sa fureur amoureuse et l'a mis sur la piste de son ennemi juré Garalt, jadis considéré comme le meilleur chevalier du monde. Tué par Roland en combat singulier puis ressuscité par l'amour sincère et réciproque d'Alcyna, la soeur de Morgane, Garalt va découvrir, grâce à l'aide du magicien Myrddin, les raisons de son retour de l'Outre-Monde.