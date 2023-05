Des religieux, torturés et décapités, dans leur église entraînent le gendarme Deschamps et ses équipiers dans une nouvelle enquête hors-norme, avec en substance une interrogation : comment naît un tueur et existe-t-il des prédispositions à le devenir ? Cette question, les enquêteurs de la section de recherches de Lyon ne cesseront de se la poser, car si l'horreur n'est pas innée chez l'humain, ils devront découvrir les mécanismes qui transforment certains en bêtes sanguinaires. "On ne naît pas monstre, on le devient... "