Où serez vous dans 5 ans ?

Osez, soyez audacieux, et restez fidèle à vous-mêmes. Au cours des cinq prochaines années, qu'avez-vous vraiment envie de faire ? Qui voulez-vous vraiment être ? Que voulez-vous vraiment avoir ? Où voulez-vous vraiment aller ? Ce livre célèbre les envies, les choix et les moments difficiles de votre vie. Il n'y a pas de règle ici. Ce n'est pas un livre de travail, c'est un livre de jeu. Ce n'est pas un livre sur le comment, c'est un livre sur le pourquoi pas. Et vous êtes le héros de cette histoire.