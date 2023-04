Sur la piste de Princesse Mononoké

Le récit le plus personnel de Hayao Miyazaki vous dévoile ses secrets ! Princesse Mononoké est une référence majeure dans le cinéma d'animation mondial. Un véritable écrin dans lequel on retrouve toute la force du studio Ghibli. Hayao Miyazaki nous livre un conte fantastique sur l'opposition entre l'homme et la nature. Découvrez avec nous les coulisses de la réalisation de ce film culte, ainsi que les multiples références culturelles et artistiques ayant influencé le maître de l'animation. Suivez-nous, Ashitaka et San nous attendent déjà... Laura Montero Plata est titulaire d'un doctorat en histoire du cinéma et également diplômée en communication audiovisuelle. En tant que rédactrice, elle a participé à plusieurs revues sur le cinéma et collaboré avec le Festival international de cinéma de Grenade (Espagne). Depuis 2010, elle organise la "Semana de Cine Japonés Actual" à Madrid. Elle signe également plusieurs ouvrages sur des réalisateurs japonais, tels que Hayao Miyazaki, Isao Takahata, ou encore Satoshi Kon.