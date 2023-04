Bibliophile Princess Tome 1

Jeune fille issue de l'aristocratie, Elianna est passionnée par les livres. Elle est la promise du prince héritier, son altesse royale Christopher. Sauf qu'en réalité, ces fiançailles ne sont qu'une façade : en échange de cette union, le prince laisse Elianna accéder à la bibliothèque royale comme bon lui semble. Quelques années plus tard, la jeune femme apprend que Christopher aurait une autre prétendante... Elianna se prépare donc à voir ses fiançailles annulées. Mais la situation va se révéler bien plus complexe qu'elle ne l'imagine... Le rideau se lève sur une romance fantasy, et sur les confusions d'une jeune aristocrate passionnée par la lecture !