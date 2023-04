La Randonnée

Aujourd'hui, Gwen, Mel et Hattie ont décidé de partir en randonnée dans la forêt. Grâce à ces trois petites filles intrépides, enfants et parents pourront découvrir ou apprendre à mieux connaître de nombreuses espèces différentes : du castor au porc-épic, en passant par toutes sortes de fougères et de baies. Un album magnifique, qui donne envie de partir en randonnée dès la lecture terminée !