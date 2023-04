La Bible de l'escalade. Exercices pratiques

Toujours plus haut. Cet ouvrage est un recueil d'exercices spécialement conçus pour vous aider à travailler la technique et la force pour progresser en escalade. Après deux décennies d'escalade, d'entraînement et de coaching, les auteurs ont constitué une énorme bibliothèque d'exercices. Dans ce livre, ils en partagent un grand nombre avec vous. La première section se concentre sur la technique, en mettant l'accent sur le jeu de pieds, les positions de prise, l'équilibre, la direction de la force et la dynamique, entre autres choses. La deuxième section propose des exercices pour vous aider à développer la force et la puissance - avec des exercices sur mur, des exercices de force des doigts sur la planche d'entraînement, des exercices pour les bras, etc. Une section destinée pour les enfants est également incluse pour aider les parents et les entraîneurs à créer de superbes séances adressées aux jeunes grimpeurs. Ce chapitre présente des jeux, des exercices techniques et des idées d'entraînement physique pour les enfants.