Entre Mia et Tobias, rien n'était prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu'elle gardait autrefois, ce n'est pas envisageable pour Mia. Mais Tobias est désormais un homme viril et sûr de lui... et il entend bien prouver à Mia que ce ne sont pas leurs huit ans de différence qui vont les séparer, pas plus que le regard des autres. Tobias est joueur, Mia est têtue... Qui va céder le premier ? Et vous, auriez-vous succombé ?