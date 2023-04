Le monde de la science. Les secrets de l'énergie nucléaire - Marie Curie et la radioactivité, Enrico Fermi, la fission fait la force, Ernest Rutherford et le noyau atomique

Revivez les grandes découvertes de la radioactivité et du nucléaire incarnées par trois portraits de scientifiques. Ce nouvel opus du Monde de la Science est une invitation à découvrir la vie de trois nouveaux scientifiques et leurs principaux apports dans la compréhension du monde. Marie Curie est associée à la découverte de la radioactivité qui fut la grande affaire de sa vie. Vecteur de mort, menace permanente, source d'énergie, " rayons " auxquels, dans les hôpitaux, la lutte contre le cancer est redevable de plus en plus de rémissions : la radioactivité est une des grandes affaires de notre temps. Ernest Rutherford découvrit un étonnant paradoxe : l'atome est constitué de vide. En son coeur est lové le noyau qui concentre la quasi-totalité de la masse, et par conséquent son énergie. Il constate également que la radioactivité résulte de la désintégration spontanée des atomes et qu'elle s'accompagne d'une transmutation de la matière. Toutes ces découvertes repoussèrent les frontières de l'infiniment petit. Créateur de la toute première pile atomique, Enrico Fermi participa à l'invention du réacteur nucléaire et de la bombe atomique. Il oeuvra aussi bien en physique expérimentale que théorique et reçut le prix Nobel en 1938 pour son travail sur les réactions nucléaires à partir de neutrons lents ainsi que pour sa démonstration de l'existence de nouveaux éléments radioactifs. La physique lui doit aussi de grandes avancées dans d'autres domaines.