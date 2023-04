Monts d'Ardèche. Balades et randonnées, 2e édition

Les 50 plus belles balades et randonnées dans un territoire d'exception labellisé Geopark mondial par l'UNESCO. Grâce à leur art de vivre, leurs richesses patrimoniales et leurs grands espaces, les Monts d'Ardèche se sont au fil du temps révélés comme un territoire d'exception. Cette reconnaissance s'est traduite par la création du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche en 2001 puis par sa labellisation à l'UNESCO en tant que Geopark mondial en 2014. Le Parc est imprégné par la présence des hommes qui ont dû et su composer avec une nature rude mais généreuse. Les témoins de cette alliance entre l'Homme et la nature sont nombreux : terrasses, châtaignes, hameaux regroupés sur les pentes, moulins et moulinages et même de l'art contemporain ! Sur les 4000 km de sentiers que compte le Parc, nous avons sélectionné les plus beaux itinéraires à faire en famille ou entre amis, de la petite balade à la randonnée à la journée, que ce soit sur des sites très connus, comme le mont Gerbier ou la cascade du Ray-Pic ou plus secrets comme le volcan du Don ou la cascade de Baumicou.