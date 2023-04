Pays du Ventoux, Dentelles de Montmirail. Bédoin, Maleucène, Brantes, mont Serein, Sault, Vaison-la-Romaine, Gigondas, Beaumes-de-Venise, 3e édition

44 balades poyur découvrir une région charnière entre les Alpes et la Provence. Diversité et authenticité seront au rendez-vous ! Le mont Ventoux a une telle envergure qu'on hésite à définir son étendue physique entre les contours administratifs de son propre parc naturel régional et ceux des parcs voisins du Luberon et des Baronnies. La nouvelle édition du P'tit Crapahut, augmentée et enrichie au format de 44 randonnées, permet de s'attarder plus longtemps et de s'enfoncer plus profondément dans les différents aspects du pays du Ventoux. Les destinations choisies par les auteurs s'inscrivent résolument dans le périmètre élargi que définissent le Ventoux lui-même, mais aussi les Dentelles de Montmirail à l'ouest, la vallée du Toulourenc au Nord, la montagne d'Albion et le plateau de Sault à l'Est, les Monts de Vaucluse et les reliefs de l'arc comtadin au sud. Les itinéraires décrits dans ce topo-guide, s'attachent à mettre en lumière le charme de nombreux villages, à pénétrer au coeur de sites naturels remarquables et à découvrir, entre autres, les paysages agricoles emblématiques marqués par la culture de la vigne et de lavande. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.