Le Guide est une suite intelligemment détachée de La Rivière - où l'on retrouve tout le savoir-faire de Peter Heller, son mix "maison" d'efficacité narrative (qui atteint ici de nouveaux sommets) et de contemplation en parfaite phase avec l'environnement sauvage. On retrouve aussi son sens des personnages et des dialogues, et la profondeur qu'il parvient à leur donner sans pour autant ralentir le rythme de son "aventure" . Enfin, il revient aussi à une forme de romantisme sportif, la rencontre entre Jack et sa jeune ainée, Alison K. produisant ses propres étincelles. Dans les (rares) moments calmes, Le Guide évoque Et au milieu coule une rivière. Au paroxysme de l'action, on pense plutôt aux scènes de poursuites de Jason Bourne...