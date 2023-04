Roman apocalyptique, inquiétant et poétique, du délitement d'un monde envahi par nos déchets, par la saleté et la pollution liées à la surconsommation après qu'un étrange fléau s'est abattu sur une ville portuaire condamnée au confinement de ses habitants. Se nourrir devient alors un défi quotidien, et pour survivre, il faut consommer cette pâte fabriquée à partir des déchets d'animaux, la "crasse rose" . Réflexion sur notre mode de vie suicidaire mêlée à une sorte de fascination morbide face à l'esthétique étrange des cataclysmes.