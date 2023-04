Jeanne, adolescente effacée, est en vacances au bord de la mer et elle s'ennuie. Elle envie les jeunes filles de son âge si belles et si sûres d'elles-même sur la plage. Heureusement, elle fait la connaissance de deux garçons, totalement opposés et pourtant amis : l'introverti Jonas et le charismatique Nathan. Elle tombe immédiatement sous le charme de ce dernier. Ils vont l'entraîner dans un projet fou consistant à voler un voilier pour partir sur une île et "jouer les Robinson". A bord du bateau, Jeanne se sent enfin vivante et totalement libre. Mais la traversée au retour brise le rêve quand la mer devient grosse et sombre, et quand la rivalité entre les garçons - tous deux épris de Jeanne - la peur, font prendre de mauvaises décisions... Un roman d'aventure au suspense haletant.