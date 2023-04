Le Falcon club Tome 1 : L'écossais et la lady

Leam Blackwood a une dernière mission à accomplir avant de pouvoir rejoindre son Ecosse natale et enfin raccrocher. A Noël, le voilà pourtant coincé par une tempête de neige dans une auberge du nord de l'Angleterre. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il y croise le regard de Katherine Savege, qui l'avait déjà charmé trois ans plus tôt lors d'un bal. La jeune femme, meurtrie par la vie, n'entend pas se laisser de nouveau aller à la passion, et Leam peine lui aussi à oublier un passé que même cette beauté fascinante ne parvient pas à éclipser. Mais quand il comprend que des fantômes sont revenus pour le hanter, c'est vers Kitty qu'il se tourne...