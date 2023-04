Les enfants véritables

Cléo est une jeune femme solaire. Pourtant, tout n'est pas que lumière dans son monde... Entre les absences de sa mère "herbe folle" et les sacrifices de son père "chêne", elle a grandi au coeur d'une histoire familiale tourmentée. Mais par-delà ses failles et ses blessures, elle avance. Lorsqu'elle croise le chemin de Théo, lui aussi accidenté de la vie, elle est bien décidée à lutter pour leur droit au bonheur. Théo est veuf ; il a deux enfants. Comment les choses pourraient-elles être simples ? Guidée par sa soif inextinguible de vie, Cléo engage son plus beau combat pour leur amour et, surtout, pour ce lien plus fort que tout - plus fort que celui du sang - entre elle et les enfants.