Love the Baby, Hate the Dad... Qu'est-ce qui est pire qu'être complètement ignorée par Rider Kingston, le quarterback le plus populaire et le plus dragueur de l'université, après avoir passé une nuit avec lui ? Réponse : vivre en face de son immeuble et voir défiler ses conquêtes. Enfin, ça, c'est ce que je pensais jusqu'au jour où quelqu'un a abandonné son bébé devant la porte de la fraternité avec un petit mot expliquant que le père était l'un des sportifs résidents. Le problème ? Personne ne sait lequel de ces crétins est l'heureux élu. En temps normal, je ne me serais pas souciée de leurs problèmes de paternité mais, étant donné que mon frère vit avec eux, il y a une chance pour que ce petit bébé soit ma nièce et il est hors de question que je la laisse entre les mains de ces stupides joueurs de football. Ils ont besoin de mon aide, même s'ils ne le savent pas encore. Et une fois que nous aurons résolu le problème et trouvé le père de l'enfant, je m'en irai. D'ici là, il va juste falloir que j'ignore les regards brûlants que Rider ne cesse de me lancer à chaque fois que je viens m'occuper du bébé. A propos de l'autrice : Ancienne professeure d'anglais et journaliste indépendante, Lex Martin vit au Texas, à San Antonio, avec son mari et ses jumelles. Autrice de romances contemporaines, ses histoires mêlent amour et sensualité, haine et attraction. Elle fait partie des auteurs bestsellers du USA Today grâce à plusieurs de ses romans, dont The Varsity Dad Dilemma (Campus Baby).