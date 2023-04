Love on Notes

Et si la bibliothèque était le nouveau Tinder ? Pour Elizabeth, les mots sont au centre de sa vie. Journaliste dans un magazine féminin et, surtout, lectrice assidue, elle fréquente régulièrement la bibliothèque de son quartier. Mais un jour qu'elle ouvre l'un des livres empruntés elle découvre de petites notes manuscrites. Après avoir parcouru les critiques de ce mystérieux lecteur, Elizabeth ne peut s'empêcher d'y répondre car cet homme semble avoir les mêmes goûts littéraires qu'elle, et ses remarques ouvrent des débats passionnants. Alors que débute une relation épistolaire avec cet inconnu, un autre homme vient bouleverser sa vie jusqu'ici bien tranquille : il s'appelle Daniel et il travaille sur des enquêtes criminelles. Tiraillée entre ces deux hommes, l'un d'encre et l'autre de chair, Elizabeth doit bientôt faire face à une menace, bien réelle : quelqu'un en veut à sa vie... A propos de l'autrice Révélée sur la plateforme Wattpad où elle cumule plus de 11 millions de lectures, Jane Sloan jongle entre ses études en criminologie et sa passion pour l'écriture de romances émouvantes.