Le petit souci de monsieur Verdi. Une journée à Venise

Monsieur Verdi déambule, soucieux et plein de trac, sur les canaux et dans les rues de Venise. Car ce soir, il dirigera son opéra Aïda pour la première fois, il a le trac et il redoute les fausses notes ! Arrivé au théâtre de la Fenice et muni de sa baguette d'orchestre porte-bonheur, c'est le soulagement... La représentation est un succès. Bravo, maestro ! Eric Battut a peint ici dix lieux emblématiques : Le Pont Rialto, le grand canal, le palais des Doges, l'église de la Salute, le pont des Soupirs, la Rio di San Barnaba, le palais Contarini del bovolo, la scuola grande di San Marco, le théâtre de la Fenice et la place Saint-Marc. Saurez-vous retrouver les musiciens cachés au fil des pages ?