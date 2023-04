Le système TikTok. Comment la plateforme chinoise modèle nos vies

Depuis son lancement en 2017, TikTok est devenue l'un des réseaux sociaux les plus puissants, avec plus de 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont plus de 20 millions en France. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Pour s'imposer dans les usages, l'application s'est appuyée sur un algorithme de recommandation à la finesse inédite, donnant le fil ultra-personnalisé "Pour Toi" , dans lequel des vidéos s'enchaînent sans fin. Regarder le fil de quelqu'un d'autre devient ainsi une expérience quasi intime. Car TikTok n'identifie pas simplement les centres d'intérêts de chacun, mais aussi ses peurs et ses obsessions. Pourtant, on sait peu de choses des rouages de cet algorithme. En donnant la parole aux utilisateurs, aux créateurs de contenus, mais aussi à d'anciens salariés, à des chercheurs, des psychologues, et en s'immergeant elle-même dans l'application, Océane Herrero décortique la manière dont TikTok forme le rapport au monde des jeunes, en instaurant un mélange décomplexé entre le privé et le public. Ce qui n'est pas sans danger. Les usages de la plateforme, révélateurs des codes de ceux qui vont entrer dans l'âge adulte, peuvent dire beaucoup de la société qu'ils contribuent à façonner. Une enquête fouillée sur les mécanismes et les mystères de ce réseau et de l'entreprise qui se cache derrière, afin de permettre à chacun de mesurer l'impact des bouleversements qui sont en cours. Journaliste économique, Océane Herrero a travaillé pour Le Figaro avant de rejoindre Politico. Elle signe ici son premier livre.