Le diable bat sa femme. Roman

Maximilien Zorn, avocat parisien, est convoqué par Jupiter, son ami d'enfance et son ex beau-frère, devenu président de la République. A quelques mois de la campagne en vue de sa réélection, Jupiter a reçu de Bébé, un amour d'adolescence, un message menaçant : elle prétend avoir été violée par lui à l'époque, ce qui pourrait lui valoir une convocation par la Haute Cour de la République et anéantir sa réputation comme sa carrière. Il ne peut mettre dans la confidence aucun service de l'Etat et compte sur Zorn, qui fut lui aussi l'amant de Bébé dans leurs années étudiantes, pour résoudre une énigme : pourquoi Bébé le menace-t-elle de révéler un crime qu'il n'a jamais commis ? Bébé est-elle vraiment à l'initiative de cette menace ? Est-elle l'instrument d'une déstabilisation politique venue de l'Est, puisqu'elle vit désormais avec un oligarque russe ? Sursauts, rebondissements et coup de théâtre final : ce court roman haletant, mené tambour battant, nous plonge à la fois dans les coulisses du pouvoir et les travers d'une époque où tout soupçon vaut preuve. Avec humour et légèreté, Stéphane Denis nous livre une satire politique acerbe et interroge les valeurs de notre société.