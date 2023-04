A cent un ans, Leni Riefenstahl nage sereinement dans les eaux des Maldives : c'est son ultime plongée, la dernière fois qu'elle pourra photographier la barrière de corail. Derrière elle, Martha, une jeune biologiste marine, a pour mission de l'escorter. Mais Martha n'est pas là par hasard : elle suit Leni depuis longtemps, à distance, compilant toutes les informations possibles sur la "réalisatrice d'Hitler" . Elle est particulièrement obsédée par Tiefland, tourné en 1941 avec des figurants tsiganes, dont la mère de la jeune femme, enrôlés dans des camps avant d'être déportés à Auschwitz. Tandis que Leni nage, Martha, dans son sillage, voit enfin l'occasion de remonter le cours du passé et de solder les comptes. Faisant magistralement alterner les voix et les registres, Emiliano Poddi construit autour de la figure terrible et fascinante de Leni Riefenstahl un roman puissant, inspiré de faits réels. "Leni Riefenstahl fut la cinéaste du régime nazi, la chef d'orchestre de sa mise en images, froide et déterminée. Une lecture essentielle". La Repubblica Bari "Un roman ambitieux, bien écrit et très bien construit". La Repubblica "Un miracle d'harmonie". Cristina De Stefano, Elle Emiliano Poddi, né en 1975, est un auteur de théâtre et un romancier reconnu en Italie. Son premier roman, Tre volte invano, a été en lice pour le prix Strega. Il enseigne l'écriture créative à l'école Holden d'Alessandro Baricco depuis plusieurs années. Immersion est son premier roman traduit en français.