Techniques professionnelles. Bac Pro ASSP. Projet personnalisé. Travail en équipe. Education à la santé

Une approche disciplinaire avec un repérage clair des 4 blocs du référentiel dans les TD, pour s'adapter à toutes les situations d'enseignement - Des TD qui permettent de développer des capacités d'analyse, d'acquérir un vocabulaire professionnel et de développer des compétences rédactionnelles - Un questionnement varié qui favorise l'activité de tous les élèves : prélever des informations dans de courts documents, légender ou compléter des schémas, compléter un tableau en justifiant ses réponses... En fin de chaque chapitre : - 1 page "s'exercer" pour faire le point et remobiliser ses connaissances - 1 page "à retenir" avec les principaux repères du chapitre en schéma, et un accès numérique à une synthèse rédigée et audioEn focus dans ce manuel : - 50 travaux dirigés respectant l'ordre et les indicateurs du référentiel - Un support documentaire varié permettant l'acquisition du vocabulaire professionnel et le développement des compétences - 9 fiches techniques et 3 fiches outils - Des pages de conseils aux candidats pour préparer chaque épreuveCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : Vidéos d'accompagnement, QCM interactifs, synthèses rédigées et audio, exercices supplémentaires