Français. CAP, Edition 2023

Un ouvrage vivant et accessible pour mettre en oeuvre le programme de français en CAP - 12 projets mêlant lecture et expression, enrichis d'activités pour l'accompagnement personnalisé - 3 entraînements à l'écriture longue du CCF - 20 pages de préparation à l'examen - 15 séances pour construire la co-intervention - 16 fiches Consolidation pour bien travailler la languePoints forts de l'édition 2023 : - des projets renouvelés avec de nouveaux supports, notamment pour l'objet d'étude "S'informer, informer, communiquer" - des questionnements alternatifs à télécharger et à distribuer aux élèves selon leur niveau (pistes vertes/rouges) pour mettre en oeuvre la différenciation - de nombreux textes disponibles en version audio lue par des acteursCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, audios, PDF