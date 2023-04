Maths CAP. Edition 2023

En complément de tout manuel, un carnet pour travailler régulièrement et efficacement les automatismes - Pour chaque automatisme, une double page avec des exercices progressifs, un défi en temps limité et des rappels des notions et méthodes - Des outils pour s'auto-évaluer et suivre ses progrès - Des flashcards pour s'entraîner de façon ludique et motivante - Les 16 automatismes du programme + 12 automatismes complémentaires issus des capacités traitées en 1re annéeCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : flashcards