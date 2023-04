Le grand livre de la main

La main est un outil unique qui possède de nombreux pouvoirs : chaque jour, elle permet de prendre, donner, toucher, communiquer, exprimer des émotions, créer... Comment ferait-on si elle n'existait pas ? Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle est toujours là... à portée de main ! Ce livre est une célébration de la main sous tous ses aspects : son anatomie géniale, son évolution depuis l'apparition des primates, ce qu'elle révèle de chacun de nous, ce qu'elle symbolise selon les cultures, comment elle peut être décorée... Que tu sois gaucher·ère ou droitier·ère, après avoir lu cet inventaire aussi complet qu'insolite, c'est sûr, tu ne regarderas plus jamais ta main comme avant !