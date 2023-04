Sociologie N° 1/2023

IN MEMORIAM François Chazel par François Dubet Margaret Maruani par Catherine Marry ENQUETES Maxime Quijoux, Cécile Rodrigues – La loi d'airain de l'entreprise coopérative. Comprendre la personnalisation du pouvoir dans les sociétés coopératives et participatives (Scop) Maël Ginsburger, Julie Madon – Faire durer ses objets, une pratique distinctive ? Consommation et frontières de classe chez les ménages aisés THEORIES ET METHODES Marie-Paule Couto – " Naturels " ou " naturalisés " ? Le travail d'identification des rapatriés d'Algérie par l'Etat et ses effets sur la recherche en sciences sociales Fabrice Ripoll – Du " capital d'autochtonie " au " capital international ". Penser la structuration scalaire des capitaux et des espaces sociaux DEBAT : Vers une " droitisation " de la société française ? Lise Bernard, Tom Chevalier – Introduction Frédérique Matonti – Intellectuels et hégémonie de l'idéologie réactionnaire Raphaël Challier – Peut-on parler de " droitisation " des classes populaires ? Des usages ordinaires du clivage droite/gauche à l'écart du champ politique Vincent Tiberj – For what it's worth : la droitisation " par en bas " n'a pas eu lieu COMPTES RENDUS Anton Perdoncin – Anaïs Henneguelle et Arthur Jatteau, Sociologie de la quantification Margot Roisin-Jonquières – Haude Rivoal, La Fabrique des masculinités au travail Eve Meuret-Campfort – Collectif Rosa Bonheur, La Ville vue d'en bas. Travail et production de l'espace populaire